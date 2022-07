210 weitere Folgen: «Dahoam is Dahoam» geht weiter

TV-News

Der Bayerische Rundfunk hatte verkündet, was viele bereits gehofft hatten. Nach 15 Jahren und über 3000 Episoden, wird es mindestens 210 weitere Folgen geben.

Eine solche Nachricht dürfte ein gelungenes Geschenk zum 15-jährigen Jubiläum sein. Die BR-Seriegeht nach über 3000 Folgen für mindestens 210 Folgen weiter. Im Auftrag des Bayerischen Rundfunk produziert Constantin Television die neuen Folgen des Serienklassikers. Von Produzent Robin von der Leyen gab es hierzu folgendes Statement: "Ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir nach nun fast 15 Jahren die Gunst unserer Fans nicht nur auf hohem Niveau bewahren, sondern auch ausbauen konnten. Die steigenden Nutzerzahlen im linearen TV, in den Mediatheken oder in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram sprechen für sich. Das gelingt nur, wenn alle Beteiligten immer mit viel Leidenschaft dabei sind. Ich freue mich sehr über das Vertrauen des BR und auf noch viele schöne und fesselnde Geschichten aus Lansing."Bereits seit 2007 läuft «Dahoam is Dahoam» im BR Fernsehen, aktuell Montag bis Donnerstag zwischen 19:30 Uhr und 20 Uhr. Die beeindruckenden Zahlen lauten damit: über 3000 Folgen aus 19 Staffeln. Aktuell kann das Format an den Ausstrahlungstagen rund 800.000 Zuschauer begeistern und ist damit eine der wichtigsten Marken des Dritten Programms. Apropos Dritte Programm, mit «Dahoam is Dahoam» bietet der BR als einziger Dritter eine tägliche Vorabendserie.Die Familienserie mit abwechslungsreichen Geschichten aus dem fiktiven Dorf Lansing geht also mit großem Erfolg weiter. Und zwar auch digital. Jeweils ab donnerstags sind die Folgen der kommenden Wochen in der Mediathek verfügbar und auch hier kann sich der BR auf die Schultern klopfen. In diesem Jahr wurden von Januar bis Juni mehr als 20 Millionen Aufrufe der Serie vermeldet, bei Facebook und Instagram gehören die Kanäle der Serie zu den erfolgreichsten Seiten des BR. Zwischen Ende August und dem 09. Oktober können sich die Zuschauer auf die angesprochenen Jubiläums-Feierlichkeiten freuen. Geplant sind prominente Gast-Auftritte, Blicke hinter die Kulissen und andere besondere Folgen.