Im Ersten gehts erotisch zu

TV-News

«Nur für Erwachsene» spielt im Porno-Milieu und wird schon bald das Programm der ARD bereichern.

Das Erste hat sich die Rechte an der britischen Miniseriegesichert, die Channel 4 unter dem Namen «Adult Material» von Fifthy Fathoms Productions produzieren ließ. Hinter dem Format steht das Produktionshaus Banijay, zudem auch in Deutschland EndemolShine gehört. Die Serie wurde von Lucy Kirkwood geschrieben, Regie führte Dawn Shadfort.In den Hauptrollen sind Hayley Squires, Joe Dempsie, Seine Kelly, Kerry Godliman und Mandeep Dhillon zu sehen. Außerdem wurden Julian Oveden, Rupert Everett, Alex Jarrett, Phill Daniels und Timmika Ramsay gecastet. Channel 4 strahlte die Serie am 5. Oktober 2020 aus. Hierzulande wurde das Format von RTL+ am 1. Mai 2021 online gestellt. Das Erste strahlt die Serie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 25. August 2022, um 00.45 Uhr. Die Episoden sind bis 04.00 Uhr eingeplant. Im Anschluss steht die Serie zum Abruf in der ARD Mediathek bereit.Die Story: Als 19-jährige Tänzerin zieht es Amy (Siena Kelly) in die Pornoindustrie. Bei ihrem ersten Dreh arbeitet sie direkt mit „Jolene Dollar“ zusammen und gerät dabei an Grenzen, die sie eigentlich nicht überschreiten wollte. Als Jolene ihr anbietet, bei ihr wohnen zu können, wird sie zunächst Teil der Familie.