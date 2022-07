Mäßige Werte für «Achtung Abzocke!»

Quotennews

Gegen die Partie der Frauen-Europameisterschaft kam Peter Giesel nicht an.

Die Fernsehzuschauer waren am Donnerstag verdutzt: Eigentlich sollte Peter Giesel Betrügern auf der Karibik auf der Spur sein, denn eine Agentur versprach, beim Kauf eines Tickets, dass man mit Delfinen in freier Wildbahn schwimmen kann. Doch stattdessen ging die Produktionsfirma vonnach Barcelona.Die Verantwortlichen von Kabel Eins haben ohne Ankündigung (noch nicht einmal in der eigenen Presselounge) die Folge durch eine Wiederholung ausgetauscht, da im Ersten die Fußball-Partie zwischen Deutschland und Österreich ausgestrahlt wurde. Die Wiederholung sicherte sich nun 0,58 Millionen Zuschauer und brachte dem Sender aus Unterföhring einen Marktanteil von 2,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,25 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 4,4 Prozent.beschäftigte sich mit Freizeitparks im europäischen Ausland. Dazu schickte man drei Familien aus Nord-, Süd- und Westdeutschland in drei Abenteuerzentren. 0,41 Millionen Zuschauer wollten den Spaß sehen, der auf 2,0 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Fernsehstation 0,19 Millionen und 3,9 Prozent. Ab 23.25 Uhr schickte man die Vorwochenausgabe vonauf Sendung, die noch einmal 0,26 Millionen Zuschauer einsammelte. In der Zielgruppe waren 5,5 Prozent möglich.