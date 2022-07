Fußball-Viertelfinale im Ersten oder Krimiserien im ZDF?

Quotennews

Die Partie zwischen Belgien und Schweden kam gut an, noch mehr schalteten allerdings für die Krimiserien ein.



Erst im letzten Moment sicherte sich Belgien mit einem 1:0-Erfolg gegen Italien den Einzug ins Viertelfinale der Frauen-EM in England. So weit ist das Team, das erst am zweiten Mal an der EM teilnimmt, noch nie gekommen. Nun musste die Mannschaft also gegen das starke schwedische Team ran, das zuletzt mit 5:0 gegen Portugal abgeräumt hatte. Tatsächlich setzten sich die Schweden mit einem 1:0-Sieg durch und stehen somit im Halbfinale. Das Erste sendete bereits ab 20.15 Uhr einen Vorbericht. Hierfür interessierten sich 2,18 Millionen Zuschauer, was soliden 11,3 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,37 Millionen Jüngeren kamen gute 8,9 Prozent zustande.Mit am Anstoß vergrößerte sich die Zuschauerzahl auf 3,48 Millionen. So machte auch die Quote einen deutlichen Sprung auf hohe 16,6 Prozent. Die 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen räumten starke 11,4 Prozent Marktanteil ab. Damit war man zwar weit von den Werten des deutschen Viertelfinales entfernt, dennoch war dem Programm auf dem Gesamtmarkt der dritte Platz in der Tagesrangliste sicher.Davor schobs ich somit nur das ZDF , welches Wiederholungen von Krimiserien im Programm hatte.eröffnete die Primetime vor 4,96 Millionen Fernsehenden, was eine starke Sehbeteiligung von 23,1 Prozent zur Folge hatte. Die 0,30 Millionen jüngeren Interessenten kamen hingegen nicht über solide 7,0 Prozent hinaus.hielt weiterhin 3,81 Millionen Zusehenden auf dem Sender, wodurch sich der Marktanteil auf 17,5 Prozent verkleinerte. Bei den 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine annehmbare Quote von 6,0 Prozent gemessen.