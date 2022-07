Das Erste setzt auf «State of the Union»

TV-News

Die zweite Staffel von Nick Hornby läuft bereits Mitte August im Ersten.

Das Erste hat sich eine weitere Serie von der britischen Insel gesichert. Wie das Gemeinschaftsprogramm der ARD-Anstalten mitteilte, werde man die zweite Staffel vonab Donnerstag, den 11. August 2022, um 0.55 Uhr ausstrahlen. Im Anschluss wird die Serie direkt in der ARD Mediathek platziert.Die erste Staffel strahlte Das Erste ab 31. Januar 2021 mit schlechten Quoten aus. Die Hauptrolle der Serie übernahmen Brendan Gleeson und Patricia Clarkson. In der ersten Runde waren Rosamunde Pike, Chris O‘Dowd und Patricia Clarkson an Bord. Die Episoden sind nur etwa zehn Minuten lang und handeln von der Ärztin Louise und dem Musikkritiker Tom, die ihre Ehekrise aufarbeiten.Hinter dem Projekt steckt Nick Hornby, der unter anderem dem Spielfilm «An Education» schrieb. Zahlreiche Stücke von ihm wurden adaptiert, wie «High Fidelity» und «About a Boy». «State of the Union». Die Premiere feierte die Produktion vSee-Saw Film auf dem Sender Sundance TV, der täglich eine Episode ausstrahlte.