«Copenhagen Cowboy»: Netflix veröffentlicht Details

Vermischtes

Obwohl Netflix die Zusammenarbeit mit allen Dänen beendete, ist nun doch ein Projekt abgeschlossen worden.

Netflix hat offiziell bekannt gegeben, dass esan Bord genommen hat, eine poetische Neon-Noir-Serie von Nicolas Winding Refn, dem dänischen Filmemacher der «Pusher»-Trilogie, «Drive» und «The Neon Demon» ► . «Copenhagen Cowboy» ist eine sechsteilige Miniserie über die junge Heldin Miu (Angela Bundalovic), die durch die kriminelle Unterwelt Kopenhagens reist. Das Drama mit sechs Episoden wurde in Dänemark gedreht. Die Produktion ist nun abgeschlossen. Die Serie wird später in diesem Jahr weltweit auf Netflix starten. Erst vor Kurzem hat Netflix aufgrund von Meinungsverschiedenheiten den Dienst in Dänemark abgeschalten."Mit «Copenhagen Cowboy» kehre ich in meine Vergangenheit zurück, um meine Zukunft zu gestalten, indem ich eine Serie schaffe, eine Erweiterung meines sich ständig weiterentwickelnden Alter Egos, jetzt in Form meiner jungen Heldin Miu", sagte Refn. Der Filmemacher äußerte sich auch sehr positiv über seine Zusammenarbeit mit Netflix und sagte, es sei "eine absolut wunderbare Erfahrung auf allen Ebenen" gewesen.Jenny Stjernströmer Björk, Director Nordic Original Series bei Netflix , sagte, er halte Refn für "einen der renommiertesten Filmemacher Dänemarks." Mit dieser neuen Serie, so Björk, bringe Netflix ihn "nach mehr als 15 Jahren im Ausland zurück nach Dänemark, um eine lokale dänische Serie zu produzieren."