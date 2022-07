RTL räumt mit «Top Dog Germany» und der «ultimativen Chart Show» ab

Quotennews

Nächste Woche folgt zwar noch ein Promi-Special, doch gestern stand bei RTL das Finale der zweiten Staffel vonan. Ein letztes Mal ging es also für die Herrchen und Frauchen mit ihren Vierbeinern in den Hindernisparcours. Beobachtet wurden sie dabei nicht nur von Agilitytrainer Jan Dießner, sondern auch vom Moderatoren-Trio Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen. Der Sieger durfte sich über 25.000 Euro freuen, wovon 5,00 Euro einer selbstgewählten Tierschutzorganisation zugutekommen.Erst in der Vorwoche stellte das Format mit 1,94 Millionen Zuschauer einen neuen Reichweitenrekord auf. So wurden außerdem hohe 8,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,63 Millionen Jüngeren sicherten sich eine starke Quote von 13,8 Prozent. Auch wenn das Finale auf dem Gesamtmarkt nicht mehr an diese Werte herankam, interessierten sich weiterhin 1,83 Millionen Zuschauer für die Sendung. Damit sicherte sich RTL eine überzeugende Sehbeteiligung von 8,6 Prozent. In der Zielgruppe steigerten sich die 0,66 Millionen Umworbenen sogar um einen Prozentpunkt auf 14,8 Prozent Marktanteil.Wie auch in den vergangenen Wochen gab es im Anschluss noch eine neue kürzere Ausgabe von. Es gelang dem Sender, weiterhin 1,20 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm zu halten. So wurde weiterhin ein guter Marktanteil von 7,8 Prozent verbucht. Auch bei den 0,45 Millionen Werberelevanten war weiterhin eine hohe Quote von 11,8 Prozent möglich.