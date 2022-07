«stern tv» widmet sich der Prostitution

Quotennews

Rot-Grün hat vor 20 Jahren die Gesellschaft verändert. Wie kam das Special von RTL am Donnerstagabend an?

Der Fernsehsender RTL ging der UEFA Europameisterschaft der Frauen aus dem Weg und sendete stattdessen eine am 25. Oktober 2021 ausgestrahlte Episode von, in der Stilianos Brusenbach den Job von Peter Zwegat übernahm. 1,40 Millionen Zuschauer verfolgten damals die Neuauflage.Nun verfolgten 0,80 Millionen Zuschauer die zweistündige Sendung, in der Familien aus Rheinland-Pfalz und Thüringen vor der Kamera standen. Die von RTL Studios produzierte Show erreichte einen Gesamtmarktanteil von 3,2 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr die Sendung mit dem Diplom-Volkswirt 0,25 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf schlechte 4,5 Prozent. Es folgte, das 0,65 Millionen Zuseher holte und auf 2,8 Prozent kam. Mit 0,24 Millionen jungen Leuten sicherte man sich miese 4,2 Prozent.Der deutsche Sexmarkt ist seit 20 Jahren legal, doch Experten sprechen von Deutschland als Bordell Europas. Die RTL-Reporterin Sophia Maier fragte sich bei einem-Spezial, welche Folgen die grenzenlose Prostitution hat. Das Thema interessierte 0,79 Millionen Zuschauer und es wurden 4,7 Prozent Marktanteil ermittelt. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) fand 0,31 Millionen junge Zuschauer, die für 7,9 Prozent Marktanteil sorgten.