«Der Schiffsarzt» startet im September

VORAB TV-News

Die ersten drei Episoden mit Moritz Otto und Anna Puck sind schon in wenigen Wochen zu sehen.

Die RTL-Tochter UFA Fiction hat miteine neue Serie erschaffen, die Glanz in das Programm des Kölner Sender bringen soll. Bereits seit 2. Juni 2022 können Abonnenten von RTL+ das Format sehen, das zwischen 20. September und 15. Dezember 2021 in Berlin und in Spanien sowie auf „Mein Schiff 3“ gedreht wurde.Die Serie handelt von Dr. Eric Leonhards, dessen Welt völlig auf den Kopf gestellt, als seine hochschwangere Frau eines Tages spurlos verschwindet. Obwohl die Ermittlungen der Polizei ins Leere führen, will Dr. Leonhard nicht aufgeben und nimmt die Suche allein in die Hand. Als plötzlich ein Bild seiner Frau auf einem Kreuzfahrtschiff auftaucht, überlegt er nicht lang und heuert als Schiffsarzt an. An Bord kann er niemandem trauen und so beginnt eine Reise zwischen seiner hingebungsvollen Arbeit als Mediziner und den geheimen Ermittlungen um das mysteriöse Verschwinden seiner Frau und seines ungeborenen Kindes.Moritz Otto, Anna Puck, Frederic Brossier, Eva Löser und Philipp Christopher spielen die Hauptrollen. Regie führte Oliver Liliensiek, die Drehbücher kamen von Brigitte Müller und Simon X. Rost. RTL strahlt die ersten drei Folgen am Dienstag, den 20. September, um 20.15 Uhr aus. Die übrigen drei Episoden werden eine Woche später folgen.