ESPN-Chef kontert Netflix-Boss

Vermischtes

Sport-Fernsehsender werden im linearen Fernsehen bestehen bleiben.

Anlässlich der Netflix-Geschäftszahlen sagte Reed Hastings, dass das amerikanische lineare Fernsehen in zehn Jahren tot sei. Inzwischen widersprach ihm der ESPN-Boss Jimmy Pitaro. Der Kabelsender ESPN wird nicht verschwinden, auch wenn seine Zuschauerzahlen sinken. Die oberste Führungskraft des von Disney unterstützten Sportgiganten sagte am Donnerstag, dass das Flaggschiff des ESPN-Kabelnetzes wahrscheinlich intakt bleiben wird, auch wenn immer mehr Zuschauer zu Streaming-Videos und Direktvertriebskanälen abwandern.Es gibt immer mehr Spekulationen darüber, dass Disney die Millionen von Dollar, die es für die Sportübertragungsrechte zahlt, dadurch einnehmen könnte, dass es mehr Sportinhalte über Streamingdienste wie ESPN+ oder Hulu zur Verfügung stellt, die beide mehr Spiele und Wettkämpfe zeigen.Jimmy Pitaro, Vorsitzender von ESPN und Disneys Sport-Content-Geschäft, sagte jedoch, er glaube, dass das Kabelnetz ein wertvolles Gut bleibe. "Ich habe keine Kristallkugel. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass dieses Geschäft immer noch unglaublich ist, während ich hier sitze. Wir bedienen die Sportfans immer und überall. Ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die ESPN immer noch in diesem traditionellen Ökosystem sehen wollen", sagte Pitaro in einem Interview zu „Variety“. "Wenn also der Zeitpunkt kommt, an dem wir das ESPN-Flaggschiff über den Direktvertrieb verfügbar machen, an dem man nur ESPN kaufen kann, dann werden wir auch weiterhin im traditionellen Ökosystem präsent sein. Wenn Sie es über Comcast oder DirecTV kaufen wollen, werden Sie das auch können.“