Party-Spaß? Moritz stößt Gastgeber in den Pool

Soap-Check

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» geht Moritz an äußerste und verschwindet dann mit Luis von der Party.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Anette behandelt Malte von oben herab, um sich für seine Abfuhr zu rächen. Malte wird von Miller unter Druck gesetzt: Er soll den geschmuggelten Bernstein selbst nach Süddeutschland fahren. Doch Anette gibt ihm erst frei, als er den 90. Geburtstag seiner Mutter erfindet. Aber nur für den Vormittag. Finn kontert die Kommentare seiner Fußballkollegen cool. Als Nici den Wunsch hat, mit Finn zu schlafen, stellt Simon ihnen eine Hotelsuite zur Verfügung. Doch beide haben zu hohe Erwartungen und können sich nicht entspannen. Sandra und Bernd kommen mit ihren Ermittlungen nicht weiter. Bis Sandra in Johannas Wohnung das Geheimnis löst: Johanna versteckt sich bei Hannes! Bernd schlägt Sandra vor, sich bei der Kripo zu bewerben. Charlotte erzählt Simon von dem Gutachten. Er ist sauer, dass sie nicht sofort zu ihm gekommen ist. Wütend wirft er ihr an den Kopf, sie wäre besser nie nach Lüneburg gekommen. Charlotte ist getroffen. Dörte kann nach einer Liebeserklärung von Gunter auf ein Pferd zugehen. Hat sie ihre Angst überwunden?Sascha ist entgeistert, als Joschi sich gegen das Kunststudium entscheidet. Steckt Gregor hinter dem Meinungsumschwung? Gregor stürzt sich in seine neue Aufgabe: Er will den Ausbilderschein erwerben, damit er Joschi offiziell ausbilden kann. Schafft er das neben seiner Arbeit? Sarah und Jenny müssen erkennen, dass es nicht leicht wird, einen Ort für die Austragung des Holifests zu finden. Kann ihre Hochzeitsfeier überhaupt in Lansing stattfinden?Cecilia wird durch Ringo vor Augen geführt, dass sie in ihrer Situation alleine ist. Sie trifft eine folgenschwere Entscheidung. Während Rufus gegen seine Schreibblockade ankämpft, findet Jakob seinen Mitbewohner langsam etwas anstrengend. Da lernt Rufus eine faszinierende Frau kennen. Tobias kann nicht lachen, als er zum Opfer von Maries Dealersuche wird. Durch seine Standpauke treibt er Marie von sich weg und bringt sie auf eine Idee.Imani und Deniz werden von einem Beamten der Ausländerbehörde mit einer Befragung überrumpelt. Dabei macht Deniz einen folgenschweren Fehler. Jenny und Isabelle sorgen sich um Nathalie. Yannick will sich Isabelle von Lucie nicht länger schlecht machen lassen und ist sauer auf seine Schwester. Kann Lucie das wiedergutmachen?In seiner Eifersucht kickt Moritz den flirtenden Gastgeber in den Pool und verschwindet mit Luis unter einem Vorwand von der Party. Der versteht Moritz` Problem überhaupt nicht.John lässt seine Anspannung bezüglich des bevorstehenden Festivals an Maren ab. Dahinter steckt jedoch die Angst, dass bei ausbleibendem Erfolg das Mauerwerk Geschichte ist.Mo wird am Morgen bewusst, dass er mit Jill nicht mehr unter einem Dach leben kann – seine Gefühle für sie sind einfach zu stark. Hannes und Beasty wollen ihn von der Suche eines neuen WG-Zimmers abhalten, doch Mos Entschluss steht fest. Als er Jill damit konfrontiert, fühlt diese sich hundsmiserabel. Wenn überhaupt wer auszieht, dann sie! Doch Mo findet, dass sie in letzter Zeit schon genug durchgemacht hat. Um sich etwas Ablenkung zu verschaffen, beschließt er, mit seinen WG-Jungs nochmal ordentlich einen draufzumachen. Obwohl seine Freunde ihn davor warnen, schmeißt Mo sich Pillen ein und trinkt Alkohol in rauen Mengen.Joe ist aufgeregt, als sein Bruder Bruno sich kurzfristig zu seinem 49. Geburtstag ankündigt, den er heute mit Freunden nachfeiern will. Bei seinem Eintreffen macht Bruno Joe allerdings klar, dass sein Kommen alles andere als freiwillig ist. Joe ist ernüchtert, lässt jedoch nicht locker. Es kommt sogar zu einer weiteren Annäherung zwischen den beiden Brüdern, als sie merken, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie dachten. Als Krätze jedoch eine spontane Lobeshymne auf Joe anstimmt, kann dieser nicht verhindern, dass Bruno frustriert das Weite sucht. Joe versucht beherzt, ihn aufzuhalten, doch sein Bruder ist mit der Situation überfordert und schlägt ihn nieder. Trotz allem ist Joe klar, dass er den Kampf um Bruno nicht aufgeben will.