Sky Nature startet neue Formate

TV-News

Vier neue Doku-Reihen werden im August Premiere feiern, beim Natur-Sender können sich die Zuschauer auf «Patagonia» freuen.

Das Dokumentationsangebot bei Sky Deutschland wird weiter ausgebaut. Bereits ab 4. August feiertbei Sky Natura, SkyQ und WOW Premiere. Die sechsteilige Doku-Reihe handelt von Patagonien, das zu den außergewöhnlichsten Regionen unseres Planeten gehört. Das Gebiet am Rande der Welt, mit seinen majestätischen Bergen, dichten Wäldern, lebensfeindlichen Wüsten und atemberaubenden Fjorden, ist bis heute noch nicht vollends erforscht. In der sechsteiligen Doku Reihe erzählt der argentinische Regisseur und Naturfilmer Kevin Zaouali («La Ballena Franca») faszinierende Geschichten über die schwindelerregende Vielfalt Patagoniens.Nur einen Tag später können sich die Zuschauer auf die ersten zwei Staffeln vonfreuen. Kameramann Gordon Buchanan gelang es erstaunliche Entdeckungen zutage zu bringen und einzigartige Momente filmisch einzufangen. Sein Trick: Er brachte Kameras an den Tieren an.Am 6. August gehrtin die zwölfte Staffel. Sky hat davon gleich 20 Episoden vorliegen. Die Monkey World im britischen Dorset ist ein Zufluchtsort für missbrauchte und vernachlässigte Primaten. Die Doku Reihe begleitet den aufregenden Alltag von Leiterin Alison Cronin und ihrem Team. Außerdem folgt für Sky Documentaries, SkyQ und WOW auch nochals Sky Original. Allen Stanford verspricht Anlegern das große Geld. Die Investmentbank des Milliardärs ist jedoch ein riesiges Schneeballsystem. Die Doku Reihe erzählt die unfassbare Geschichte seines dreisten Betrugs.