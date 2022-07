arte reagiert auf Waldbrände

TV-News

Trockenheit und ein Missgeschick: Der Kultursender setzt kurzfristig auf eine Dokumentation.

Ein tropisches Klima herrscht aktuell in Europa. Schon mit einer achtlos weggeworfenen Zigarette kann ein gesamter Wald abbrennen – und aktuell toben wieder Brände in Spanien. Auf diesen Trend reagiert der deutsch-französische Kultursender arte und sendet am Samstag ein Special.stammt von Almut Faas und ist eine Auftragsproduktion von ZDF und arte von Spiegel TV. Die Dokumentation stellt Ansätze und Projekte aus ganz Europa vor, mit denen der wachsenden Wald- und Flächenbrandgefahr begegnet werden kann, von der Waldbrandfrüherkennung mithilfe von Hightech-Kameras in Brandenburg über den Anbau von Zypressen als Feuerbremse in Spanien bis hin zum Umbau der Forste zu Mischwäldern.Die Dokumentation ist ab sofort und bis 20. August 2022 in der arte-Mediathek zu sehen und wird in der Web-Kollektion "Wälder in Flammen: Die Klima-Katastrophe" durch weitere Beiträge zum Thema ergänzt. Die lineare Ausstrahlung findet am Samstag, den 23. Juli, um 18.25 Uhr statt. Die Ausstrahlung der ursprünglich geplanten Dokumentation «Aserbaidschan - Im Land des schwarzen Goldes» entfällt, in der Mediathek bleibt die Sendung abrufbar.