H.E.R. spielt in «Beauty and the Beast»-Jubiläum mit

US-Fernsehen

Die Oscar-Preisträgerin wird die Rolle der Belle übernehmen.

Vor wenigen Wochen reiste Oscar-Preisträgerin H.E.R. noch als Vorband in Deutschland von Coldplay mit. Nun hat sie einen neuen Deal mit Disney eingetütet: Die Sängerin wird die Rolle der Belle in ABCs kommenden 30-Jahres-Special von «Beauty and the Beast» ► übernehmen. Das Special wurde ursprünglich Anfang Juli angekündigt.Neben einer Vorführung des Films wird es noch nie dagewesene Live-Musical-Performances und brandneue, von der klassischen Geschichte inspirierte Sets und Kostüme geben. Jede Aufführung ist eine Hommage an den Film und gleichzeitig eine Bereicherung der Geschichte für die Zuschauer zu Hause. Die Songs aus dem Original-Zeichentrickfilm-Klassiker werden vor einem Live-Publikum in den Disney Studios aufgeführt, obwohl das Special nicht live gedreht wird. Das Special wird am 15. Dezember um 20.00 Uhr ET auf ABC ausgestrahlt und kann am folgenden Tag auf Disney+ gestreamt werden. Jon M. Chu ist der ausführende Produzent und Hamish Hamilton wird Regie führen."Ich kann nicht glauben, dass ich ein Teil des Vermächtnisses von «Die Schöne und das Biest» ► sein darf", sagte H.E.R.. "Die Welt wird eine schwarze und philippinische Belle zu sehen bekommen! Ich wollte schon immer eine Disney-Prinzessin sein, und ich darf mit zwei wunderbaren Regisseuren arbeiten, Hamish Hamilton und meinem Favoriten Jon M. Chu. Es ist sehr surreal und ich könnte nicht dankbarer sein."