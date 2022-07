«Buba» kommt Anfang August

TV-News

Der Streamingdienst Netflix veröffentlichte den Starttermin des «How to sell drugs online (fast)»-Prequel.

Nach drei Staffeln war das Ende vonabzusehen. Doch die Produktionsfirma hinter dem Projekt, die bildundtonfabrik, möchte sich von diesem Stoff noch nicht verabschieden. Aus diesem Grund hat man von der Serie mit Maximilian Mundt, Lena Klenke und Danilo Kamperidis ein Prequel bestellt.Dieses heißtund handelt von dem Drogendealer Jakob „Buba“ Otto. Gespielt wurde der Bösewicht von Bjarne Mädel, der als «Tatortreiniger» und in «Stromberg» große Bekanntheit erlangt hatte. Netflix hielt sich mit zahlreichen Informationen zurück. Zum Beispiel wurde nicht erwähnt, ob Maren Kroymann bei dem Spielfilm involviert sein wird, immerhin verkörperte sie in Staffel zwei und drei von «How to sell drugs online (fast)» seine Mutter.So stellt Netflix «Buba» vor: Auf die Balance kommt es an! Ein Kleinstadtganove tritt mit seinem manipulativen Bruder der Mafia bei und macht sich das Leben mit einem urkomischen Karma-System unnötig schwer.