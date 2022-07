Neuer Herbst-Film läuft im Herbst

TV-News

Das neue Werk mit Christoph Maria Herbst stammt aus der Feder des «Danni Lowinski»-Autors.

Est vor einer Woche verkündete RTL+, dass die Christoph-Maria-Herbst-Serie «Tilo Neumann und das Universum» nicht fortgesetzt wird. Nun kündigte das ZDF an, dass am Donnerstag, den 8. September 2022, der neue Filmausgestrahlt wird. Die Produktion fand im März und April in Berlin statt. REAL Film Berlin GmbH hat das Format aufgezeichnet.Produzent ist Jakob Krebs, Producerin Nadine Lewerenz. Regie führte Ingo Rasper nach einem Drehbuch von Marc Terjung. Terjung schrieb Serien wie «Edel & Starck», «Danni Lowinski» und «Josephine Klick». "Für diesen feinen Grat zwischen schneller, lauter Komödie in der Schule und der leisen, emotionalen Reise unseres Helden zeichnet mit Autor Marc Terjung und Regisseur Ingo Rasper ein perfekte Kreativteam verantwortlich. Dass wir zudem Christoph Maria Herbst quasi als Speerspitze eines großartigen Ensembles begeistern konnten, ist in jeder Hinsicht eine absolute Freude. Die Klaviatur des bissigen Zynikers beherrscht Christoph - das hat er in vielen Filmen und Serien auf den Punkt bewiesen – im Zusammenspiel mit der wunderbaren Brigitte Zeh (Anke Glossat) und der tollen Neuentdeckung Virginia Leithäuser (Tochter Isabell Glossat) erleben wir in diesem Film auch eine verletzlichere Seite", so der Produzent.Darum dreht sich der Film: Job weg, Frau weg und irgendwie auch ein wenig die Motivation - für Richard Glossat (Christoph Maria Herbst) kann es nur besser werden. In der Komödie «Lehrer kann jeder!» fliegt der promovierte Mathematiker Richard Glossat aus seinem Job als Versicherungsvertreter - und wagt den Quereinstieg als Mathelehrer. Um seine Frau Anke (Brigitte Zeh) zurückzugewinnen, heuert er ausgerechnet an ihrer Schule an.