Kebekus und Barth gehen live

TV-News

Der Fernsehsender RTL strahlt Mitte August zwei neue Bühnenprogramme aus.

Nach vielen Jahren ist RTL immer noch die Heimat von Komiker Mario Barth. Der selbsternannte King of Comedy feierte sein 20. Bühnenjubiläum mit einer Show auf der Berliner Waldbühne. Für dieses Event überholte Barth seine erste Show „Männer sind Schweine, Frauen aber auch“. Bereits elf Mal hat Barth den Comedy-Preis bekommen.Die Sendung wird am Samstag, den 13. August 2022, ausgestrahlt. Obwohl der Titelheißt, wurde das Werk im Vorfeld aufgezeichnet. Ähnlich verhält es sich mit. Die Verantwortlichen von RTL haben die Bühnenshow erworben.Kebekus ist eigentlich im Ersten beheimatet und bespaßt am Donnerstagabend die Deutschen. Nun strahlt RTL die Show am Freitag, den 19. August, um 22:30 Uhr aus. Wie der Sender schreibt, sei „PussyNation“ Carolin Kebekus‘ ganz persönlicher Rückzugsort. In "PussyNation" wird vor allem viel gelacht, aber natürlich auch alltäglicher Sexismus angeprangert, die die Regentin in ihrer Welt nicht duldet.