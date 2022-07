ProSieben Fun wiederholt King-Serie

TV-News

Ab Ende Juli wird «Under the Dome» einen Platz beim Fernsehsender ProSieben Fun bekommen.

Vor knapp neun Jahren feierte die Adaption des Stephen King-Bestsellers „Die Arena“ in Deutschland Premiere. ProSieben holte die Produktion von CBS Television Studios, DreamWorks Television und Amblin Television und strahlte diese mit großen Erfolg in der Primetime aus.erfreute mit der ersten Staffel viele Zuschauer.Die Serie handelt von der neuenglischen Kleinstadt Chester’s Mill, die eines Tages von einer durchsichtigen und schalldichten Kuppel von der Außenwelt abgeschnitten wird. Die eingeschlossenen Menschen versuchen mit der Situation klarzukommen. Bei Berührung der Kuppel explodieren technische Geräte, die der Berührende bei sich trägt, was einigen Einwohnern zum tödlichen Verhängnis wird.ProSieben Fun beginnt mit der Ausstrahlung am Sonntag, den 31. Juli, um 15.05 Uhr. Es werden am ersten Sonntag Doppelfolgen gezeigt, ab 7. August wiederholt man die zwei Episoden um 14.25 Uhr. Zwischen 15.50 und 17.15 Uhr strahlt die Fernsehstation dann jeweils zwei „neue“ Geschichten aus.