LautFM und TuneIn machen gemeinsame Sache

Vermischtes

Das Angebot von laut.fm mit über 10.000 Sendern ist nun auch bei TuneIn verfügbar.

Da kommt vielen Amateur-Podcastern gute Laune auf: TuneIn, einer der größten Live-Radio- und Audio-Streaming-Dienste und laut.fm, eine Plattform für unabhängige Radiomacher und DJs, arbeiten fortan zusammen. Die Nutzer von TuneIn können ab sofort über 10.000 Sender nutzen. Zahlreiche Inhalte kommen direkt von abhängigen Usern."TuneIn ist in Deutschland bisher vor allem als führende digitale Plattform für Radio bekannt. Dabei sind wir auch übergreifend der weltweit führende Anbieter für Live-Audio", sagt Stefan Zilch, General Manager und Head of Germany bei TuneIn. "Deutschland ist TuneIns größter Hörermarkt außerhalb der Vereinigten Staaten. Deswegen arbeiten wir im Rahmen einer lokalen Wachstumsinitiative mit Hochdruck daran, uns auch hier zunehmend als übergreifender Audio-Streaming-Dienst zu positionieren, der Radio, News, Live-Sport, Musik und Podcasts aus der ganzen Welt über eine Plattform einfach und breit verfügbar macht."Rainer Henze, Geschäftsführer und Gründer von laut.fm: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit TuneIn. Sie eröffnet unseren DJs die Möglichkeit mit ihren Streams noch mehr Hörer zu erreichen und auch ihre bestehende Hörergemeinschaft über noch mehr Geräte und quasi in allen Lebenslagen unterhalten zu können - gleichgültig, ob sie gerade vor dem Laptop sitzen, dem Smart Speaker beim Wäsche machen etwas zurufen, in der Bahn oder im Tesla sitzen. So erschließen sich ihnen ganz neue Perspektiven und kreative Spielräume."