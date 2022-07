Canal+ führt Gespräche zum Kauf von Orange

International

Die Unternehmensgruppe könnte die Medieninhalte des Telekommunikationsanbieters kaufen.

Die Deutsche Telekom verliert Sportrechte, BT Sports könnte seine kompletten Fußballrechte an Warner Bros. Discovery verkaufen und in Frankreich brodelt es ebenfalls: Die Canal+-Gruppe befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme der Film-, Fernseh- und Pay-TV-Sparten von Orange, der führenden französischen Telekommunikationsgruppe.Die Canal+-Gruppe, deren Muttergesellschaft Vivendi ist, besitzt bereits 33,3 % von OCS, der Pay-TV-Sparte von Orange, und vertreibt den Dienst seit 2011 über ihre Plattform als Teil ihres Kabelbündels. Canal+ und Orange könnten bereits im September in Exklusivverhandlungen eintreten und müssten dann eine kartellrechtliche Genehmigung einholen, so zwei hochrangige Quellen aus der Branche. Der Abschluss dieses Abkommens könnte ein weiteres Jahr dauern.Das derzeit diskutierte Geschäft würde auch die Übernahme von Orange Studio beinhalten, der Content-Abteilung, die für die Koproduktion, den Auslandsverkauf und den Vertrieb ausgewählter Filme in Frankreich zuständig ist. Zu den jüngsten Filmen, die von Orange Studio in Frankreich veröffentlicht wurden, gehört Florian Zellers «The Father». Das Label hat auch die französischen Rechte an Zellers Folgefilm «The Son».OCS hat seit seinem Start im Jahr 2008 viel Geld in Premium-Inhalte investiert, um Abonnenten zu gewinnen, vor allem durch den mehrjährigen Vertrag mit HBO, aber das Label hat es schwer, finanziell überlebensfähig zu werden. OCS wurde durch die sukzessive Einführung von Konkurrenzangeboten von SVOD-Diensten in Frankreich geschwächt. Hinzu kommt, dass der mehrjährige Exklusivvertrag von OCS mit HBO, der das größte Plus für die Gewinnung neuer Abonnenten war, Anfang 2023 ausläuft. Obwohl Warner Bros. Discovery nun versucht, die Einführung seines kombinierten HBO-Discovery+-Dienstes in Frankreich über 2023 hinauszuverzögern, ist OCS nicht in der Lage, eine andere Art von Exklusivvertrag neu auszuhandeln.