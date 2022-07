Allen Media Group kauft Black News Channel

Wirtschaft

Die Fernsehstation war recht günstig, nur elf Millionen US-Dollar musste das Unternehmen ausgeben.

Byron Allen liefert den Menschen bereits das Wetter. Jetzt bietet er auch die Nachrichten dazu an. Die Allen Media Group, ein Konsortium von Medienunternehmen, zu dem auch der Weather Channel gehört, hat die Vermögenswerte des Black News Channel erworben, eines Senders in Tallahassee, Florida, der vom Eigentümer der Jacksonville Jaguars, Shahid Khan, kontrolliert wird und im März Konkurs angemeldet hat.Allen beabsichtigt, den neuen Kauf zu nutzen, um in einer Zeit, in der die Medien- und Werbeindustrie immer stärker darauf bedacht ist, verschiedene Gemeinschaften und Bevölkerungsgruppen zu erreichen, ein Publikum von farbigen Verbrauchern aufzubauen."Wir freuen uns über den Zuschlag für den Black News Channel, der rund 300 Millionen lineare und digitale Abonnenten hat", so Allen, Gründer und CEO des Unternehmens, in einer vorbereiteten Erklärung. "Die Allen Media Group wird ein erstklassiges Netzwerk für die unterversorgte afro-amerikanische Gemeinschaft und die Werbetreibenden, die diese äußerst wertvolle Zielgruppe erreichen wollen, bereitstellen. Darüber hinaus schätzen wir die Möglichkeit, Kabelbetreibern, Satellitenbetreibern, Telekommunikationsunternehmen und digitalen Plattformen durch ein zu 100 Prozent in afroamerikanischem Besitz befindliches Netzwerk eine Vielfalt an Besitzern, Stimmen und Standpunkten in ihrem Programmangebot zu bieten."