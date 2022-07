Apple lizenziert Jennifer-Lawrence-Soldatendrama

Kino-News

Der Streamingdienst des iPhone-Herstellern hat einen weiteren Hit an der Angel.

Apple Original Films wird Jennifer Lawrences nächsten Film,, vertreiben. Das Militärdrama, das in Zusammenarbeit mit A24 produziert wird, soll noch in diesem Jahr in die Kinos und auf Apple TV+ kommen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht festgelegt. Ottessa Moshfegh, Luke Goebel und Elizabeth Sanders schrieben das Werk, das in New Orleans gedreht wurde.Lila Neugebauer, die kürzlich die Wiederaufnahme von Kenneth Lonergans Stück "The Waverly Gallery" am Broadway inszenierte und damit großen Erfolg hatte, führt bei «Causeway» Regie. Die Geschichte handelt von einer Soldatin, die sich nach ihrer Rückkehr nach New Orleans an ihr Leben gewöhnen muss. Neben Lawrence spielt «Atlanta»"-Darsteller Brian Tyree Henry die Hauptrolle.Apple sorgte für Aufsehen in der Filmszene, nachdem «CODA», den der Streamer beim Sundance Festival für den Rekordpreis von 25 Millionen Dollar gekauft hatte, den Oscar für den besten Film gewann. Mit diesem Sieg war Apple der erste Streaming-Dienst, der den Hauptpreis bei den Academy Awards mit nach Hause nehmen konnte und Netflix den Rang ablief.