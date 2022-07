James Blunt bekommt eine neue Dokumentation

England

Der „You’re Beautiful“-Sänger ist sich aber noch unsicher, ob das eine gute Idee war.

James Blunt, der britische Singer-Songwriter hinter "You're Beautiful", steht im Mittelpunkt einer neuen Dokumentation. Das Projekt, das scherzhaft als "die Geschichte eines alternden britischen Popstars, der 17 Jahre nach dem Aufblitzen seines Sterns immer noch um Relevanz kämpft" beschrieben wird, wird Blunt während seiner Greatest Hit Tour 2022 durch ganz Europa begleiten.Der Dokumentarfilm, bei dem Chris Atkin Regie führt, wird sich mit Blunts Hintergrundgeschichte befassen, vom Erleben des Völkermords im Kosovo-Krieg als Soldat der britischen Armee bis zur Aufnahme von "Back to Bedlam", dem meistverkauften Album der 2000er Jahre in Großbritannien. Der Film wird auch zeigen, wie Blunt nach seinem kometenhaften Erfolg eine harte Gegenreaktion erlitt, sich aber "zurücktweetete", indem er zu einem eifrigen Online-Kommentator wurde."Im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war, sie das filmen zu lassen", witzelte Blunt in einem Statement. Der Film, der noch keinen Titel trägt, wird von Lorton Entertainment produziert, das kürzlich mit der BBC-Dokumentation «Bros: After the Screaming Stops» über die britische Band Bros auf sich aufmerksam machte. Das Unternehmen produzierte zudem die preisgekrönte Oasis-Dokumentation «Supersonic» sowie den kommenden George Ezra-Film «End-to-End», den der Sänger kürzlich bei einem Konzert vorstellte.