Solide Leistung für «Seit Du da bist»

Quotennews

Das «Wetter vor acht» war trotz tropischer Hitze kaum gefragt.

Das Erste wiederholte am Mittwoch den deutsch-österreichischen Spielfilm, der erstmals im Dezember 2016 ausgestrahlt wurde. Das Werk von Michael Hofmann dreht sich um den Künstler Jarek, der dem Sohn seiner Ex-Freundin Geigenunterricht gibt. Damals schalteten 3,69 Millionen Zuschauer ein, es wurden zwölf Prozent Marktanteil verbucht. Nun kam die Wiederholung mit Manuel Rubey und Martina Gedeck auf 3,00 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von guten 13,1 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die Produktion 6,8 Prozent sowie 0,34 Millionen Zuschauer.Gibt es in den kommenden Tagen eine Abkühlung oder müssen die Deutschen weiter schwitzen? Sven Plöger informierte die Zuschauer in einer neuen Ausgabe von. Die Sendung, die um 19:50 Uhr ausgestrahlt wurde, sicherte sich aber nur 1,67 Millionen Fernsehende, wovon 0,28 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 8,3 und 7,4 Prozent.178,5 Kilometer hatten die Radrennfahrer bei derzu überwinden. Zwischen Saint-Gaudens und Peyragudes, das in den französischen Pyrenäen liegt, mussten 3368 Höhenmeter überwunden werden. Der Slowene Tadej Pogačarsicherte sich den Etappensieg, 1,22 Millionen Zuschauer verfolgten das Rennen. Der Marktanteil belief sich auf maue 10,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden passable 8,7 Prozent Marktanteil erzielt, die Reichweite lag bei 0,17 Millionen.