Nur sechs Wochen Wartezeit: «Lightyear» kommt zu Disney+

Vermischtes

Der Disney-Konzern hat das Spin-Off von «Toy Story» bereits für seinen Streamingdienst angekündigt.

Am 17. Juni 2022 startete das «Toy Story»-Spin-Off in den deutschen und den US-amerikanischen Kinos. Der Film spielte bislang über 200 Millionen US-Dollar ein, obwohl er in zahlreichen Ländern aufgrund einer Liebeszene zwischen zwei Frauen verboten wurde. In Deutschland wollten mehrere hunderttausende den Film sehen, sodass ein Einspielergebnis von 1,2 Millionen US-Dollar zusammenkam.Die Pixar-Produktion wird ab dem 3. August 2022 ohne Mehrkosten bei Disney+ abrufbar sein. „«Lightyear» sieht auf der großen Leinwand umwerfend aus, aber wir freuen uns sehr, ihn auf Disney+ zu bringen”, so Angus MacLane, der den Film inszeniert hat. „Wir haben diesem Film viele Jahre unseres Lebens gewidmet und sind sehr stolz auf ihn. Wir wollen ihn mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Disney+ ermöglicht es nicht nur mehr Fans, sich «Lightyear» anzuschauen, sondern gibt auch uns allen die Möglichkeit, den Film immer und immer wieder anzusehen.”Quotenmeter-Kritiker Markus Tschiedert urteilte : „In seinem ersten Solo-Film wirkt Buzz Lightyear so gar nicht mehr wie ein Kinderspielzeug. Er ist erwachsener geworden, agiert wie ein gebrochener Held in einem Animationsfilm mit etlichen Verweisen auf die Geschichte des Science-Fiction-Films.“