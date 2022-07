Primetime-Check

Wie schlug sich «TV total» in dieser Woche? Überzeugte RTLZWEI mit einem Spielfilm?

Das Erste strahlte um 20:15 Uhr den Filmaus, der auf 3,00 Millionen Zuschauer kam. Die Produktion aus dem Jahr 2016 verbuchte 13,1 Prozent bei allen sowie 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss kamenundauf 2,51 sowie 2,21 Millionen, die Marktanteile lagen bei 11,4 und 11,3 Prozent. Markus Gürne sorgte für 9,2 Prozent bei den jungen Leuten, Ingo Zamperoni fuhr 11,1 Prozent Marktanteil ein.Die UEFA Euro-Viertelfinale-Partie zwischen England und Spanien erreichte 4,81 Millionen Zuschauer und 24,3 Prozent. Die Frauen holten 0,86 Millionen junge Zuschauer und sicherten sich 17,2 Prozent. Eine neue Ausgabe vonlockte 1,08 Millionen Zuschauer an, mit 0,45 Millionen Umworbenen fuhr man 9,1 Prozent ein. Bei RTL sicherte sich1,13 Millionen und 9,4 Prozent bei den jungen Leuten.undbrachten ProSieben 0,99 respektive 0,74 Millionen Zuschauer, die Formate unterhielten 0,54 sowie 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei 11,0 und 8,5 Prozent. Mitholte VOX 0,97 und 0,89 Millionen Zuschauer, mit 0,24 sowie 0,22 Millionen jungen Menschen waren 5,0 und 4,3 Prozent Marktanteil möglich.RTLZWEI musste nach dem Ende von «Daniela Katzenberger» aufsetzen. Der Thriller erreichte 0,80 Millionen Zuschauer und brachte 7,1 Prozent in der Zielgruppe. Bei Kabel Eins gab eszu sehen, der Spielfilm holte 0,85 Millionen Zuschauer und 6,7 Prozent in der Zielgruppe.