Atsuko Okatsuka bekommt Netflix-Special

US-Fernsehen

Die Schauspielerin und Autorin ist aus zahlreichen Shows bekannt.

Atsuko Okatsuka hat ihr erstes Comedy-Special geplant, das auf HBO und HBO Max ausgestrahlt werden soll. Das Special wird diesen Herbst gedreht. Sie ist Autorin, Schauspielerin und Stand-up-Comedian und lebt derzeit in Los Angeles. Okatsuka gab kürzlich ihr Late-Night-Debüt in der «Late Late Show with James Corden» auf CBS."Ich bin so aufgeregt, mit HBO an etwas zu arbeiten, das meine Familie 'eine Stunde, in der du lustig redest' nennt", sagte Okatsuka. "Das ist es, was ich tun werde. Aber so normal, dass Sie wissen, was ich meine. Ich habe dieses Special geschrieben, als mir klar wurde, dass all die Dinge, durch die ich mich als Kind wie ein Freak fühlte, in Wirklichkeit meine Superkräfte waren. Und ich hoffe, dass ihr das nach dem Ansehen auch so seht. Dieses Special ist für die Spinner, die Verliebten, die, die als Letzte oder sogar als Erste ausgewählt wurden, aber nicht in das Team kamen, in dem sie sein wollten. Und dich, mit dem HBO-Passwort."Sie hat auch für Shows wie «The Eric Andre Show» und «Soft Focus with Jena Friedman» geschrieben. Auf dem Bildschirm war sie unter anderem in «Fairview», «Washingtonia», «Room 104», «The Show Next Door with Randall Park» und «History of the World Part II» zu sehen.