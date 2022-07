Dieter Wedel ist tot

Köpfe

Der in Frankfurt an Main geborene Regisseur und Drehbuchautor ist verstorben.

Wie das Landgericht München I am Mittwoch mitteilte, ist Dieter Wedel verstorben. Nach Unterlagen der Strafkammer starb Wedel bereits am 13. Juli 2022 in Hamburg. Gegen den erfolgreichen Regisseur und Drehbuchautor, der aus Frankfurt am Main stammte, war ein Strafverfahren anhängig. Im März 2021 erhoben die Staatsanwaltschaft München I Anklage wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Die Ermittlungen kamen im Zuge der #MeToo-Debatte im Jahr 2018 ins Rollen.Dieter Wedel war mit der Schauspielerin Hannelore Elsner liiert, die im Jahr 2019 verstarb. Aus der Beziehung stammte ein Sohn. Mit Ursula Wolters war er verheiratet, daraus entstanden mehrere Kinder, die sowohl in Hamburg als auch auf Mallorca wohnen.Wedel hatte seinen ersten großen Erfolg mit «Einmal im Leben – Geschichte eines Eigenheims». Seine Karriere begann als Hörspielregisseur bei Radio Bremen, ehe er 1967 zum NDR ging. Als Regisseur machte er sich mit «Der Schattenmann», «Die Affäre Semmeling» und zahlreichen weiteren Filmen einen Namen.