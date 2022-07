«Um Himmels Willen» kehrt am Nachmittag zurück

TV-News

Die einstige Primetime-Serie ist im Gegenprogramm zu den «Rosenheim-Cops» zu sehen.

Am Freitag, den 26. August 2022, wiederholt Das Erste die letzte Folge vonmit der Folge „Ein Offizier nimmt Abschied“. Vorerst werden keine Wiederholungen der längst eingestellten Daytime-Urlaubssendung zu sehen sein. Stattdessen beginnt man am Montag, den 29. August, mit der Ausstrahlung vonDie blaue Eins strahlt Episoden aus der 14. Staffel aus, die zwischen Januar und April 2015 in der Primetime ein Millionenpublikum fanden. Die Serie mit Andrea Sihler, Lars Weström und Fritz Wepper wurde im Jahr 2020 überraschend abgesetzt. Die 20. Staffel wurde im Frühjahr 2021 ausgestrahlt. „Abschied zu nehmen ist nie einfach. Die Chinesen haben sogar ein Sprichwort: Jeder Abschied ist wie ein kleiner Tod. Es war schon sehr eigenartig, wie man mir diesen Abschied sozusagen angetragen hat“, sagte Wepper damals bei Quotenmeter.Bereits im Jahr 2005 strahlte Das Erste alte Geschichten von «Um Himmels Willen» am Nachmittag um. Doch bereits nach drei Wochen war die Ausstrahlung Geschichte. Doch die Vorzeichen stehen derzeit besser, immerhin läuft seit Jahren beim ZDF «Die Rosenheim-Cops» mit sehr großem Erfolg.