Auch Sat.1 gedenkt Lady Di

TV-News

Einen Tag vor dem 25. Todestag strahlt man eine Dokumentation und einen Spielfilm aus.

Am 31. August 1997 verunglückte Lady Diana und ihr neuer Liebhaber Dodi Al-Fayes bei einem Autounfall. Sat.1 gedenkt der ehemaligen Princess of Wales und wird am Dienstag, den 30. August 2022, eine Dokumentation ausstrahlen. „Ich vermisse sie. Jeden einzelnen Tag in meinem Leben“, teilte ihr Butler Paul Burrell in der Dokumentation mit.Die Sat.1-Dokumentationdokumentiert die Tatumstände und spricht mit Vertrauen wie Butler Burrell, ihren Bodyguards und Society-Expertin Patrcia Riekel von der „Bunten“. Die Dokumentation strahlt Sat.1 bereits um 20.15 Uhr aus, um 22.20 Uhr folgt das Biopicmit Noami Watts.«Der Untergang»-Regisseur Oliver Hirschbiegel inszenierte im Jahr 2013 den Spielfilm, der mit Watts, Naveen Andrews («Lost»), Cas Anvar und Douglas Hodge besetzt ist. Der Spielfilm erhielt überwiegend negative Kritiken, die Hauptdarstellerin Naomi Watts wurde für die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin nominiert. Zahlreiche weitere Sender planen im August mit weiteren Lady-Di-Specials.