Sharon muss sich wieder von Zuschauern verabschieden

Quotennews

Die aktuelle Staffel von «Die Bachelorette» ist eine wilde Achterbahnfahrt.

In diesem Sommer fährt die Schauspielerin Sharon Battiste Achterbahn, wie so viele Deutsche auf Volksfesten. Dochmacht dies nicht nur emotional, sondern auch aus Sicht der Quote. In dieser Woche ging sie mit fünf Männern auf eine Kajak-Tour, ehe sie mit einem Mann einen romantischen Abend verbrachte.Die zweistündige Produktion aus dem Hause Warner Bros. verbuchte 1,13 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und kam auf einen Marktanteil von 5,0 Prozent, in der Vorwoche lief es besser. Bei den jungen Zuschauern ermittelte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) eine Reichweite von 0,48 Millionen, der Marktanteil wurde mit 9,4 Prozent beziffert. Immerhin läuft die sechste Folge besser als im Vorjahr, dort wurden 8,9 Prozent verbucht. Mitfuhr man im Anschluss 0,80 Millionen ein, mit 0,24 Millionen jungen Zuschauern sicherte sich RTL schlechte 5,2 Prozent.Beiverbrachte Extremsportler Joey Kelley einige Zeit als Obdachloser. Das Magazin mit Steffen Hallaschka lockte zwischen 22:35 und 00:00 Uhr 1,19 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil von 7,8 Prozent war sicher. In der Zielgruppe wurden 0,32 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass man auf 9,1 Prozent Marktanteil kam.