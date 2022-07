«Die Wollnys»: Lavinia wird Mutter

TV-News

Ab 10. August strahlt RTLZWEI zahlreiche neue Episoden aus.

Die Produktionsfirma Splendid Studios GmbH hat die Großfamilie Wollny weiter begleitet und nun werden die Geschichten der vergangenen Monate bei RTLZWEI zu sehen sein. Wie der aus Grünwald stammende Sender mitteilte, beginnt die Ausstrahlung am Mittwoch, den 10. August 2022, um 20.15 Uhr. Die neuen Episoden sind nicht nur im Anschluss beim Streamingdienst RTL+ verfügbar, sondern bereits eine Woche im Vorfeld.Mutter Silvia und ihr Harald wollten ein Jahr in die Türkei auswandern. Doch Silvia sorgt sich: Kommen die Daheimgebliebenen auch ohne sie klar? Denn in das neue Domizil werden nicht alle Familienmitglieder mitkommen. Zusätzlich sind Estefania und Loredana mit der Zimmeraufteilung der bereits angemieteten Wohnungen nicht zufrieden und stellen sich quer. Außerdem haben Lavinia und ihr Freund Tim große News zu verkünden: Sie bekommen ein Baby! Die Vorfreude im Wollnyheim könnte nicht größer sein und auch die werdenden Eltern freuen sich riesig. Neben all den Glücksgefühlen fragt sich Mama Silvia nun aber: Wird ihre Tochter das erste Jahr mit einem Neugeborenen ohne sie meistern?Estefania arbeitet unterdessen weiter an ihrer Karriere als Sängerin. In den neuen Folgen hat das Team sie zu einem Videodreh begleitet. Die Zuschauer bekommen allerdings nicht die Geschichte um «Immer wieder sonntags»-Moderator Stefan Mross zu sehen, der Estefania bei einem Auftritt die kalte Schulter zeigte.