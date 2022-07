Hugh Jackman macht bei Hulu-Comedy mit

US-Fernsehen

Der Filmstar wird eine Figur in der Animationsserie «Koala Man» sprechen.

Hugh Jackman hat sich der Sprachbesetzung der kommenden Hulu-Animations-Comedyserieangeschlossen. Die Serie - die im März 2021 bei Hulu bestellt wurde - wurde von Michael Cusack entwickelt, der auch die Stimme der Titelfigur spricht. Die Serie folgt Kevin (Cusack) und seiner nicht ganz so geheimen Identität, dessen einzige Superkraft eine brennende Leidenschaft für das Befolgen von Regeln und das Auslöschen von Kleinkriminalität in der Stadt Dapto ist. Obwohl die Stadt wie jeder andere australische Vorort aussieht, lauern hier kosmische und von Menschenhand geschaffene böse Mächte, die sich auf ahnungslose Daptoner stürzen.Koala Man ist auf dem Weg, seine Heimatstadt zu säubern, und zieht oft seine frustrierte Familie in seine Abenteuer mit ein. Er tut alles, was nötig ist, um schurkische Superhirne, übernatürliche Schrecken oder noch schlimmer: Idioten zu besiegen, die ihre Mülltonnen nicht an den richtigen Tagen abstellen.Jackman wird die Rolle des Big Greg übernehmen, dem beliebtesten Mann in Dapto und Vorsitzenden des Stadtrats. Laut der Charakterbeschreibung hat Big Greg nur Erfolg gehabt. Als ehemaliger Moderator von "Fishing Big with Big Greg", Australiens drittbeliebtester Angelsendung, hat Big Greg seine Berühmtheit in eine vertrauenswürdige Position in Dapto gebracht.