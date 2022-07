Netflix gibt 70 Millionen für Abfindungen aus

Wirtschaft

Das Unternehmen hat zahlreichen Mitarbeitern gekündigt. Das schlägt sich auch finanziell zu Buche.

Netflix gab bekannt, dass es im zweiten Quartal 70 Millionen Dollar für Abfindungszahlungen ausgegeben hat, da das Unternehmen sein Betriebsmodell an das langsamere Umsatzwachstum anpasst. "Wir haben unsere Kostenstruktur an unsere aktuelle Umsatzwachstumsrate angepasst", so das Unternehmen in seinem Brief an die Aktionäre.Netflix hat im zweiten Quartal mehrere Entlassungsrunden durchgeführt. Am 23. Juni teilte das Unternehmen mit, dass es 300 Mitarbeiter entlassen hat, wie zuerst von Variety berichtet. Zuvor hatte das Unternehmen im Mai etwa 150 Mitarbeiter entlassen und im April etwa 25 Mitarbeiter der Marketinggruppe, darunter viele aus dem auf Tudum-Fans spezialisierten Content-Team.Das Unternehmen gab die Umstrukturierungskosten im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 am Dienstag bekannt. Die Verluste bei den Netflix-Abonnenten fielen geringer aus als prognostiziert: Der Streaming-Anbieter verlor in diesem Zeitraum netto 970.000 Kunden, während er zuvor von einem Verlust von 2 Millionen ausgegangen war.