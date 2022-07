Salli Richardson-Whitfield verlängert HBO-Kontrakt

US-Fernsehen

Die Produzentin hinter «The Gilded Age» wird auch die Produktion bei einer anderen Serie übernehmen.

Salli Richardson-Whitfield hat ihren Gesamtvertrag mit HBO und HBO Max um weitere zwei Jahre verlängert. Im Rahmen der Vereinbarung wird Whitfield als ausführende Produzentin an dem HBO-Basketball-Drama,, arbeiten und bei der zweiten Hälfte der kommenden zweiten Staffel der Serie auch Regie führen. Zuvor führte sie bei zwei Episoden der ersten Staffel Regie, darunter sowohl bei der vorletzten Episode als auch beim Staffelfinale. Außerdem ist sie derzeit ausführende Produzentin bei dem Drama «The Gilded Age» von HBO und Julian Fellowes und führte bei vier Episoden der ersten Staffel der Serie Regie.Whitfield leitet derzeit ihr Label Early May Production, unter dem sie weiterhin Originalserien für HBO und HBO Max entwickeln wird. Zu den aktuellen Projekten des Unternehmens gehört die Komödie «Motherland Bounce», die auf dem Leben des Rappers Nissim Black basiert und für die Moshe Kasher als Autor gewonnen werden konnte.Whitfield begann ihre Karriere als Schauspielerin. Sie spielte in zahlreichen Filmen und Serien mit, darunter Spielfilme wie «I Am Legend», «Antwone Fisher» und «The Great White Hype».