Zahlreiche Sondersendungen zur Hitzewelle

Quotennews

Wenig überraschend war das gefragteste Spezial das «ARD extra». Doch auch ZDF, RTL und Sat.1 überzeugten zahlreiche Interessenten zum Einschalten.



Die Hitzewelle, die momentan über Deutschland und ganz Europa zieht, wurde gestern auch im Fernsehprogramm sehr ausführlich thematisiert. Das ZDF sendete bereits um 17.10 Uhr eine Sondersendung. Hierfür schalteten 2,66 Millionen Zuschauer ein, was einen starken Marktanteil von 21,1 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,17 Millionen Jüngeren kam eine gute Quote von 8,1 Prozent zustande.Die restlichen Sender zogen zur Primetime nach. Besonders erfolgreich war Das Erste mit dem, für welches sich 3,42 Millionen Fernsehende interessierten. Hier stand ein überzeugender Marktanteil von 15,5 Prozent auf dem Papier. Dies entsprach dem vierten Platz auf der Rangliste der gefragtesten Programme des Tages. 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährige sicherten sich eine hohe Sehbeteiligung von 9,5 Prozent.Bei RTL schalteten 1,59 Millionen Interessenten für dasein. Somit lag der Sender mit 7,2 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt. Bei den 0,48 Millionen Umworbenen war eine gute Quote von 11,4 Prozent möglich. Daskonnte mit den Werten der anderen Sender nicht ganz mithalten. Die 0,98 Millionen Neugierigen führten somit zu einem passablen Ergebnis von 4,5 Prozent Marktanteil. Die 0,31 Millionen Werberelevanten landeten bei einer knapp überdurchschnittlichen Quote von 7,4 Prozent.