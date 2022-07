MoNique bekommt Netflix-Special

US-Fernsehen

Die Oscar-Preisträgerin wird demnächst die Sendung aufzeichnen.

Die mit dem Oscar und dem Golden Globe ausgezeichnete Schauspielerin und Comedian Mo'Nique plant ein neues Comedy-Special für Netflix . Mo'Nique machte die Ankündigung in einer Videobotschaft, die am Dienstag auf dem Twitter-Account des Streaminganbieters gepostet wurde, mit den Worten: "Könnt ihr diesen Scheiß glauben? Ich bin bei Netflix gelandet.""Ich bin so aufgeregt, euch mitzuteilen, dass ich mein erstes Netflix-Comedy-Special drehen werde", erklärte die Grammy-Nominierte im weiteren Verlauf des Clips. "Oh, und falls Sie es noch nicht gehört haben, ich werde auch mit meinem Freund, meinem Bruder, dem Regisseur Mr. Lee Daniels für den Netflix-Film «The Deliverance» zusammenarbeiten. Ihr werdet keinen der beiden Filme verpassen wollen, also bleibt dran. Und ich danke euch allen, meine süßen Babys. Ich liebe uns wirklich."Das Special, dessen Titel noch nicht feststeht, soll noch in diesem Jahr in Atlanta gedreht werden, weitere Details sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.