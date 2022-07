Netflix-Chef Hasting glaubt an das Ende des linearen Fernsehens

Köpfe

In fünf bis zehn Jahren soll – zumindest in den Vereinigten Staaten – das lineare Fernsehen tot sein.

Totgeglaubte leben länger: Reed Hastings, Co-CEO von Netflix , erklärte am Dienstag während des Interviews zu den Ergebnissen des zweiten Quartals des Streaminganbieters, dass das lineare Fernsehen innerhalb des nächsten Jahrzehnts aussterben wird."Es ist definitiv das Ende des linearen Fernsehens in den nächsten fünf bis zehn Jahren", sagte Hastings, während er die Finanz- und Abonnentenergebnisse von Netflix in der vorab aufgezeichneten Q&A-Runde besprach, die auf die Enthüllung folgte, dass der Streamer im zweiten Quartal 970.000 Abonnenten verloren hat. Dieser Verlust war eigentlich ein Gewinn für Netflix, das ursprünglich damit gerechnet hatte, bis zum 30. Juni 2 Millionen Abonnenten zu verlieren.In einem Brief an die Aktionäre, in dem die Ergebnisse des zweiten Quartals aufgeschlüsselt wurden, schrieb Netflix: "In den USA, einem der wettbewerbsintensivsten Märkte der Welt, haben wir in der TV-Saison 2021-22 mehr Fernsehzeit als jeder andere Anbieter verbraucht, fast so viel wie die beiden meistgesehenen Fernsehsender zusammen." Er fügte hinzu: "Und wie Nielsen am Donnerstag bekannt geben wird, erreichte unser Anteil an den US-Fernsehzuschauern im Juni ein Allzeithoch von 7,7 % (im Vergleich zu 6,6 % im Juni 2021), was zeigt, dass wir in der Lage sind, unseren Anteil an den Zuschauern zu erhöhen, während wir unseren Service weiter verbessern."