«Law & Order»-Drama in New York

Köpfe

Ein Crewmitglied wurde am frühen Dienstagmorgen erschossen.

Ein Mitglied der Crew vonwurde am frühen Dienstagmorgen in New York erschossen, als es für die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie vor Ort war."Wir waren sehr traurig und schockiert, als wir erfuhren, dass eines unserer Crew-Mitglieder heute früh Opfer eines Verbrechens wurde und infolgedessen gestorben ist", so NBC und das Studio Universal Television in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir arbeiten mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammen, die die Ermittlungen fortsetzen. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden, und wir bitten Sie, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren."Nach Angaben der NYPD handelte es sich bei dem Besatzungsmitglied um einen 31 Jahre alten Mann namens Johnny Pizarro, der bis dato in Queens lebte. Er saß um ca. 5:15 Uhr morgens im Stadtteil Greenpoint in Brooklyn in seinem Auto, als sich eine unbekannte Person dem Auto näherte, die Tür öffnete und das Feuer eröffnete. Pizarro wurde ins Woodhull Hospital gebracht, wo er bei der Ankunft für tot erklärt wurde.