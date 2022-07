Netflix mit Werbung soll Anfang 2023 starten

Wirtschaft

Das Unternehmen teilte allerdings mit, dass es nicht alle Inhalte mit Werbeunterstützung geben kann.

Mit einem neuen werbefinanzierten Streaming-Paket, das Anfang 2023 auf den Markt kommen soll, versucht Netflix , eine neue Gruppe preisbewusster Verbraucher für sich zu gewinnen - und seine rückläufigen Abonnentenzahlen zu verbessern. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des 2. Quartals sagte das Unternehmen, dass es den Start des werbefinanzierten Plans für Anfang 2023" anpeilt."Wir werden wahrscheinlich in einer Handvoll von Märkten beginnen, in denen die Werbeausgaben signifikant sind", sagte Netflix in seinem Q2-Brief an die Aktionäre. "Wie bei den meisten unserer neuen Initiativen ist es unsere Absicht, sie einzuführen, zuzuhören und zu lernen und schnell zu reagieren, um das Angebot zu verbessern. Daher wird unser Werbegeschäft in ein paar Jahren wahrscheinlich ganz anders aussehen als am ersten Tag."Ted Sarandos, Co-CEO und Chief Content Officer, bestätigte, dass Netflix in Gesprächen mit einigen seiner Inhaltsanbieter über Rechtsfragen ist, während der Streamer seinen werbegestützten Bereich plant. Nach den Gepflogenheiten der Branche würde ein solcher Schritt als Zweitverwertung gelten, die in der Regel mit Zahlungen an Studios und kreative Talente einhergeht."Die überwiegende Mehrheit dessen, was die Leute auf Netflix sehen, können wir heute in den werbefinanzierten Bereich aufnehmen. Über einige Dinge sind wir in Gesprächen mit Studios", sagte Sarandos in dem aufgezeichneten Interview. "Wir werden einige zusätzliche Inhalte freigeben. Aber nicht alles. Ich glaube nicht, dass das ein wesentliches Hindernis für das Geschäft ist."