Sami Khedira geht zu DAZN

Der Ex-Profi wird für die Bundesliga und die UEFA Champions League vor der Kamera stehen.

In wenigen Wochen starten die Fußball-Bundesliga und die UEFA Champions League jeweils in eine neue Runde. Der Sport-Streamingdienst DAZN hat sich mit dem Ex-Fußballprofi Sami Khedira personell verstärkt. Der gebürtige Stuttgart wird fester Experte und gehört neben Michael Ballack zu der zweiten prominenten Neuverpflichtung. Bereits seit einiger Zeit ist Sandro Wagner im Team.Sami Khedira zu seiner neuen Aufgabe: „Nach meiner aktiven Karriere, war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. DAZN hat in den letzten Jahren das Live-Sport-Erlebnis für Fans in Deutschland revolutioniert und bietet das beste Fußball-Angebot im Markt. Mit der Übertragung von DECODED und des Finals der UEFA Champions League hatten wir gemeinsam einen sehr guten Start. Das sehr familiäre Teamgefühl, kombiniert mit dem analytischen Fokus auf Fußball, hat mich überzeugt, in der kommenden Saison als Experte für DAZN zu arbeiten. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit.“Michael Bracher, Programmchef von DAZN, fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, den Fans mit der Bundesliga und der UEFA Champions League nicht nur den besten Live-Fußball zu bieten, sondern auch ein hochklassiges Team, das diesen vor der Kamera präsentiert. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir Sami für die neue Saison an Bord haben. Er passt perfekt in unser tolles Team, wie die Fans bereits bei DECODED und dem letzten UEFA Champions League-Finale gesehen haben. Ich heiße ihn herzlich in der DAZN-Familie willkommen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm."