Filmpool fiction hat neue Miniserie abgedreht

TV-News

Emily Cox spielt die Hauptrolle in einer Serie, die an der Ostsee gedreht wurde. Das Erste wird das Format ausstrahlen.

Das Erste hat sich eine weitere Miniserie gesichert: Am heutigen Mittwoch feierte das Team von filmpool fiction den Abschluss der Dreharbeiten der neuen Serie. An der Ostsee, in Travelmünde und Hamburg drehte Ute Wieland die vierteilige Miniserie. Die Vorlage stammt aus England, denn der Fernsehsender ITV brachte «Innocent» heraus. Rund 7,2 Millionen Briten verfolgten die Miniserie im Mai 2018.Die deutsche Adaption schrieb Florian Oeller, wie die ARD mitteilte. Im Übrigen wird auch die zweite Staffel nun geschrieben und gedreht. Das Format wurde von filmpool fiction aufgezeichnet, Auftraggeber sind ARD Degeto für die ARD und dem ORD. Produzentin ist Iris Kiefer, Producerin Susanna Enk und hinter der Kamera steht Eeva Fleig. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).Der Inhalt: Die Lehrerin Julia (Emily Cox), die für den Mord an ihrem Schüler Felix verurteilt wurde, kommt nach fünf Jahren Haft aus dem Gefängnis. Die Freigesprochene will ihren Ex-Mann (Jan Krauter), obwohl er sie im Stich gelassen hat und seine Verlobte Katrin (Katharina Marie Schubert) heiraten will, für einen Neuanfang gewinnen. Auch eine Rückkehr an ihre Schule versucht Julia zu erzwingen. Was damals zwischen der jungen Deutschlehrerin und dem Opfer passiert ist, möchte sie weiter für sich behalten und nicht einmal Hauptkommissar Kauth (Thomas Loibl) anvertrauen. Er fokussiert sich dennoch auf den hochbegabten Felix, der unter Julias Regie in der Rolle des durchtriebenen „Puck“ von Shakespeares „Sommernachtstraum“ aufging. Schon bald stößt Kauth auf Konflikte, Lügen und Geheimnisse, von denen nicht einmal Julia etwas ahnt.