«Paar Love» legt deutlich zu

Quotennews

Die junge Show «Doppelt kocht besser» bleibt am Vorabend und am Vormittag ein Ladenhüter.

Zwischen 20:15 und 22:50 Uhr schickte Sat.1 am Mittwoch die Sendungwieder auf die Fernsehschirme. In der Show, in der die perfekte Beziehung bis zu 100.000 Euro gewinnen kann, waren unter anderem die Studenten Lena aus Passau und Marcel aus München zu Gast, die gemeinsam einen Shop für Unterwäsche betreiben. Vor acht Tagen hielt sich das Interesse mit 0,87 Millionen Zuschauern in Grenzen, die zweite Ausgabe erzielte deutlich bessere 1,08 Millionen Zuschauer.Der Gesamtmarktanteil der von Ralf Schmitz moderierten Show lag dieses Mal bei 4,9 Prozent. Bei den jungen Menschen sah es mit 9,1 Prozent richtig gut aus, aber die Reichweite bei den Umworbenen bleibt mit 0,45 Millionen überschaubar. In der vergangenen Woche wurden deutlich schlechtere 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige ermittelt.Im Anschluss war unter anderem Ross Antony inzu Gast, in der Pierre M. Krause weiterhin die Rolle des Spielleiters übernimmt. Die Sendung sicherte sich dieses Mal lediglich 0,42 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,20 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf 5,8 Prozent.Bacon-Grillfackeln mussten beihergestellt werden. Die Show, die um 19:00 Uhr startete, stapelte einmal mehr sehr tief. Nur 0,42 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 2,3 Prozent. Bei den Werberelevanten fuhr man lediglich 0,12 Millionen Zuseher ein, sodass der Marktanteil von 3,6 Prozent zustande kam. Nach dem «Frühstücksfernsehen» sicherte sich die Vortagswiederholung 0,11 Millionen junge Zuschauer, die zu 10,6 Prozent Marktanteil führten.