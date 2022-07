Apple verpflichtet weitere Stars für «Godzilla»-Serie

US-Fernsehen

Kurt Russell und Wyatt Russell werden das große Ensemble noch weiter aufblähen.

Kurt Russell und Wyatt Russell sind die jüngsten Neuzugänge in der Besetzung der kommenden Live-Action-Serie von Apple und Legendary über Godzilla und die Titanen. Das Vater-Sohn-Duo gesellt sich zu den bereits angekündigten Darstellern Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett und Elisa Lasowski in der Serie, die auf Legendarys wachsendem Monsterverse-Franchise basiert.Nach der donnernden Schlacht zwischen Godzilla und den Titanen, die San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Erkenntnis, dass Monster real sind, wird die Serie die Reise einer Familie erforschen, um ihre vergrabenen Geheimnisse und ein Vermächtnis aufzudecken, das sie mit der geheimen Organisation namens Monarch verbindet.Chris Black und Matt Fraction haben die Serie mitentwickelt und sind beide ausführende Produzenten. Black wird auch als Showrunner fungieren. Joby Harold und Tory Tunnell von Safehouse Pictures sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig, zusammen mit Hiro Matsuoka und Takemasa Arita von Toho Co. Ltd.. Toho ist der Eigentümer der Godzilla-Figur und hat die Rechte für die Serie an Legendary lizenziert.