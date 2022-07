Sony veräußert «Dawsons Creek» auch an Pluto

TV-News

Der Streamingdienst von Paramount hat sich die Rechte der James-Van-Der-Beek-Serie gesichert.

Amazon Prime Video hatschon im Angebot, jetzt holt auch der Streamingdienst Pluto TV die Ausstrahlung nach. Ab Anfang August startet der Sender zum Thema der Serie und strahlt alle sechs Staffeln aus. In der Serie sind James Van der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson und Michelle Williams zu sehen.Paul und Jamie entsprechen dem Klischee eines New Yorker Ehepaares – einschließlich der damit einhergehenden Neurosen: sie ist eine ehrgeizige PR-Beraterin, er dreht Dokumentarfilme. Das ist der Plot von, der US-Comedy, die ebenfalls im August bei Pluto auf Sendung geht. Bereits ab 1. August kommtzum Paramount-Angebot. 107 Folgen werden rotieren.Zum 25. Jubiläum vonstrahlt Pluto wieder die Kult-Serie aus. Samstags werden die ersten Staffeln wiederholt. Stan, Kyle, Eric und Kenny werden mit der ersten Folge am 6. August um 20.15 Uhr zu sehen sein. Jeden Samstag startet eine weitere Staffel aus den ersten vier Jahren.