Jella Haase wird im August zu «KLEO»

TV-News

Das Drama spielt in Berlin zur Zeit des Mauerfalls. Im August startet die neue Serie.



Bereits vor einem Jahr kündigte das Streaming-Unternehmen Netflix die neue Seriean, in der Jella Haase die Hauptrolle übernehmen werde. Die achtteilige Actionserie «KLEO», die sich in Berlin nach dem Mauerfall abspielt, handelt von Kleo, die kurz vor dem Mauerfall noch eine der Top-Agentinnen der Stasi war. Doch nachdem sie 1987 in Westberlin einen Geschäftsmann liquidiert hatte, wurde sie vom DDR-Regime unter fadenscheinigen Gründen verhaftet und landet im Gefängnis - sogar der ihr nahestehende Großvater verleugnet sie.Neben Jella Haase finden sich auch die Gesichter von Dimitrij Schaad, Vladimir Burlakov, Thandi Sebe, Marta Sroka, Julius Feldmeier sowie Jürgen Heinrich in den Hauptrollen wieder. Kreiert wurde die Serie von dem Kreativteam HaRiBo, bestehend aus Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Elena Senft und ihre Kollegen Viviane Andereggen und Jano Ben Chaabane sowie Michael Souvignier und Till Derenbach für Zeitsprung Pictures übernehmen die Regie.Neben «King of Stonks», «Buba» und «Im Westen nichts Neues» hat Netflix in den vergangenen Wochen zahlreiche deutschsprachige Neustarts präsentiert. Allerdings ließ man zuletzt mehrere Projekte platzen, da das Unternehmen sparen möchte und seine Produktionen auf den asiatischen Bereich konzentrieren soll. Die neue Serie mit Haase wird ab 19. August abrufbar sein.