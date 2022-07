QEWD hilft, Sendungen zu finden

Vermischtes

Die neue App befindet sich derzeit in der Betaphase.

Es ist ein häufiges Problem. Ein Freund oder Kollege empfiehlt eine Fernsehsendung zum Anschauen oder einen Film zum Streamen, kann sich aber nicht erinnern, ob es sich um Netflix , Amazon oder einen der anderen Dienste mit einem Pluszeichen handelt. Eine neue Such- und Entdeckungs-App soll nun die Verwirrung, die durch die Streaming-Kriege entstanden ist, auflösen, indem sie den Nutzern hilft, Empfehlungen aus ihrem Netzwerk von Freunden, Familienmitgliedern und sogar Marken oder Influencern zu erhalten. Und, was noch wichtiger ist, die Nutzer mit den Streaming-Diensten zu verbinden, bei denen diese Sendungen und Filme derzeit verfügbar sind.Der Dienst heißt QEWD und ist derzeit in der Beta-Phase und für die Allgemeinheit im App Store von Apple und bei Google Play verfügbar. Der Dienst ist die Idee von Zak Kadison, dem ehemaligen Vizepräsidenten der Produktionsabteilung von Fox Atomic und Gründer von Blacklight Transmedia, sowie einem Filmproduzenten."Es gibt eine Menge Marktforschungsergebnisse, die zeigen, dass Streaming-Konsumenten frustriert sind, weil es sehr schwer ist, etwas Gutes zu finden und man in mehrere Apps hinein- und herausspringen muss, um herauszufinden, was läuft", sagt Kadison. "Die durchschnittliche Person verbringt fast 50 Minuten damit, herauszufinden, was sie sehen will", führt Kadison fort. "Wir versuchen, den Menschen den großen Teil ihrer Lebenszeit zurückzugeben, den sie derzeit mit dem Durchsuchen endloser Karussells verschwenden."