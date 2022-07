RTL+ verkuppelt wieder Reality-Stars

TV-News

Nach rund einem Jahr Wartezeit ist Sophia Thomalla wieder mit „Prominenten“ zu sehen.

Kennen Sie die Influencerin Zoe Saip? Nicht schlimm, denn sie kennt Sie auch nicht. Nachdem die aus Baden bei Wien stammende Österreicherin zunächst bei «Germany’s Next Topmodel» im Jahr 2018 zu sehen war, startete sie ihre Reality-Show-Karriere mit «Kampf der Reality-Stars», «Prominent und obdachlos» und «Ich bin ein Star – Die Dschungelshow». Neben Saip sind weitere Instagram-Akteure wie Celina Pop am Start, die im Nürnberger Einzelhandel arbeitet und in «Ex on the Beach» zu sehen war.Die Zuschauer bekommen auch ein Wiedersehen mit dem 27-jährigen Fabio De Pasqua, der ebenfalls über einen Instagram-Account besitzt. Der Fitnesstrainer aus Berlin war zuvor bei «Temptation Island» und «#Couple Challenge» zu sehen. Diese und weitere Personen sind Teilnehmer der zweiten-Staffel, die RTL Studios drehte.Für RTL+ wurden insgesamt 21 neue Episoden aufgezeichnet, die wöchentlich im Doppelpack beim Streamingdienst von RTL ausgestrahlt werden. Los geht die Suche nach der großen Liebe am Dienstag, den 2. August 2022. Durch die Sendung führt einmal mehr Sophia Thomalla, die damit ihre dritte Staffel präsentiert. Im Vorjahr lief die erste Staffel, in der überhaupt kein Match zustande kam.