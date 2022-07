«The Glory» schnappt sich Song Hye-kyo

International

Die südkoreanische Serie wird von Kim Eun-sook verfasst.

Song Hye-kyo wird die Hauptrolle inspielen, einer epischen Rachedramaserie, die für Netflix produziert wird. Die Serie ist ein Richtungswechsel für Kim Eun-sook, eine Drehbuchautorin, die als Königin der koreanischen Romantik bezeichnet wird.Das Projekt ist auch eine Art Wiedersehen für die beiden. Vor sechs Jahren spielte Song die Hauptrolle in der von Kim geschriebenen Serie «Descendants of the Sun», einer üppigen KBS-Serie über eine Kriegsromanze zwischen einem Armeechirurgen und einer Spezialeinheit, die auch auf Netflix zu sehen war.In «The Glory» porträtiert Song eine Frau, die sich an einer Gruppe von Schulschlägern rächt, die ihre Kindheit zerstört haben, und an den Unbeteiligten, die das Trauma nicht verhindert haben. Song ist eine feste Größe in koreanischen TV-Dramaserien wie «That Winter The Wind Blows», «Full House» und «Encounter» sowie in international produzierten Filmen wie Wong Kar-wais «The Grandmaster» und John Woos Zweiteiler «The Crossing».«The Glory» wird von Hwa & Dam als Netflix-Original produziert. Regie wird Ahn Gil-ho führen, der für Thriller wie «Happiness» ► bekannt ist. Ein Produktionsplan oder ein Veröffentlichungsdatum wurde nicht bekannt gegeben.