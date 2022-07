Night Train Media kauft schwedische Firma

Wirtschaft

Das Unternehmen von Herbert L. Kloiber schlug bei Eccho Rights zu.

Das deutsche Investment- und Koproduktionsunternehmen Night Train Media hat den schwedischen Verleih Eccho Rights vollständig übernommen und dabei die Mehrheitsbeteiligung der koreanischen Mediengruppe CJ ENM gekauft. Das in Stockholm ansässige Unternehmen Eccho Rights ist vor allem für seinen reichhaltigen Katalog an türkischen Inhalten bekannt, die sich international sehr gut verkaufen lassen, sowie für skandinavische, westeuropäische und koreanische Programme.CJ ENM erwarb im Dezember 2018 eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen, um in Europa zu expandieren, hat diese Beteiligung nun aber vollständig an Night Train Media verkauft. Der CEO von Eccho, Fredrik af Malmborg, wird das Unternehmen weiterhin leiten und eine wesentliche Beteiligung an dem Unternehmen halten. In der Zwischenzeit wird Herbert L. Kloiber, der ehemalige Geschäftsführer der Tele München Gruppe und CEO von Night Train Media, als Vorsitzender des Eccho Rights Board fungieren.Kloiber sagte zu der Übernahme: "Wir sind beeindruckt vom Wachstum von Eccho Rights, nicht nur vom Verkauf beliebter Serien aus aller Welt, sondern auch von der strategischen Vision des Unternehmens. Die Hauptgeschäftsfelder von Eccho sind komplementär und synergetisch mit denen von NTM. Die Bündelung unserer Stärken könnte zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen, da selbst weltweite Streaming-Anbieter zunehmend Inhalte in ausgewählten Gebieten lizenzieren. Wir freuen uns darauf, Eccho Rights bei seinen Wachstumsplänen zu unterstützen und eng mit diesem Expertenteam zusammenzuarbeiten."